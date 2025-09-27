A Estácio Juiz de Fora abriu as inscrições gratuitas para o XII Seminário Acadêmico e Científico, que será realizado no dia 7 de outubro de 2025, das 8h às 22h, no campus Rio Branco (Av. Presidente João Goulart, 600 – Cruzeiro do Sul). O prazo para se inscrever vai até 5 de outubro, por meio de formulário on-line.

Com o tema “Profissões em transição: habilidades humanas em tempos de tecnologia”, o evento reunirá estudantes, professores e pesquisadores para apresentação de trabalhos, palestras e oficinas. Também haverá a possibilidade de participação remota, via Microsoft Teams, para ampliar o alcance das discussões.

Segundo a pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, Juliane Alvarez, o seminário busca aproximar a comunidade acadêmica dos desafios sociais e profissionais diante das transformações tecnológicas.

O evento é aberto a toda a comunidade e gratuito. As inscrições podem ser feitas pelo link: Formulário de inscrição .

