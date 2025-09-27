A UFJF realiza neste domingo (28), das 8h às 12h, uma ação do Setembro Verde na entrada da Praça Cívica. A iniciativa contará com estudantes de medicina e enfermagem da Liga Acadêmica de Transplantes de Tecidos e Órgãos (Latto), médicos nefrologistas, enfermeiros do Hospital Universitário (HU-UFJF) e pacientes transplantados.

O evento terá distribuição de panfletos, orientações, aplicação de questionários, aferição de pressão arterial e testes de creatinina. Em caso de alterações, os participantes serão encaminhados à rede pública ou ao ambulatório do HU.

De acordo com a médica nefrologista Fabiana Oliveira Bastos Bonato, o Brasil é o 4º país do mundo em transplantes renais e o maior sistema público do planeta, com 85% dos procedimentos realizados pelo SUS. Apesar disso, menos da metade dos pacientes em lista de espera por um rim consegue um doador a cada ano.

A ação é organizada pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e pela equipe do HU, coordenada pela Dra. Hélady Sanders Pinheiro, que atua na ampliação do acesso à doação. A Latto também participa por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, com destaque em congressos e publicações.

Segundo Hélady, a universidade tem papel estratégico no combate à desinformação. “Infelizmente, ainda circulam muitas informações equivocadas sobre o tema, e por isso a universidade é fundamental para garantir a confiabilidade do que chega até a população”, afirmou.

