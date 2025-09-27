Os usuários do Passe Livre Estudantil têm até a próxima terça-feira (30) para realizar o cadastro da biometria facial. Quem não fizer o procedimento terá o cartão suspenso a partir de 1º de outubro.
A reativação pode levar até 30 dias, já que será feita manualmente após o bloqueio. O cadastro garante que o benefício seja utilizado apenas pelo estudante e ajuda a identificar irregularidades.
O processo pode ser feito pelo aplicativo Atlas Mob ou presencialmente na sede da Astransp, na Rua Espírito Santo, 296 – Poço Rico. A foto deve ser do rosto do estudante, com boa iluminação e fundo neutro.
Em caso de dúvidas, o atendimento é realizado no local ou pelo telefone (32) 3228-9700.
