O trânsito de Juiz de Fora terá alterações neste fim de semana, dias 27 e 28 de agosto, por conta de obras e eventos. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vão orientar condutores, e painéis de mensagens, além do aplicativo Waze, serão usados para os alertas.

Sábado (27)

Marcha da Mulher Cristã: concentração ao meio-dia na Av. Francisco Bernardino (nº 375) até a Praça Deputado Clodesmidt Riani.

Corrida de Rua do Sest Senat: às 19h, bloqueio da faixa exclusiva de ônibus da Av. Brasil (nº 6345 em diante). O Acesso Norte (Av. Garcia Rodrigues Paes) será totalmente interditado entre a Av. Brasil e a Rua Honório de Brito. Liberação prevista para 21h.

Linhas de ônibus alteradas

700 e 703 (Barbosa Lage): desvio pelas avenidas Brasil e Juscelino Kubitschek, ruas Doardino Longo e Nair do Prado Manso.

705 (Jóquei Clube): desvio semelhante, passando também pelas ruas Senhorinha Pires e Eng. Hugo V. Filho.

727 (Araújo): alterações envolvendo Av. Garcia Rodrigues Paes, Av. Juscelino Kubitschek e Rua Honório de Brito.

Domingo (28)

Corrida da Drogaria Souza: largada às 7h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, com percurso pelo bairro Aeroporto. Trânsito liberado ao meio-dia. Linhas 500, 510, 515, 537 e 539 podem ter atrasos.

Intervenção da Cesama: às 8h, interdição total da Rua Ibitiguaia (Santa Luzia) entre Av. Barão do Rio Branco e Rua Chácara. Liberação prevista para 10h. Linhas 121 e 123 terão desvio pelas ruas Água Limpa, Chácara e Dom Silvério.

