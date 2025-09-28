A Orquestra Pró-Música realiza neste domingo (28), às 16h, no Cine-Theatro Central, o “Concerto para Crianças”, sob regência do maestro Victor Cassemiro. A apresentação terá entrada franca, com convites já disponíveis.
O repertório reúne trilhas sonoras de filmes infantis conhecidos, como Frozen, Moana, Toy Story, O Rei Leão, Aladdin, Mulan, Divertidamente, Meu Malvado Favorito e A Pequena Sereia. O corpo de baile do Studio Vivian Mockdece participa com coreografias especiais.
Segundo o maestro, o objetivo é aproximar o público infantil da música orquestral, mostrando que ela pode emocionar e divertir.