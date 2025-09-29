Nesta segunda-feira (29), o sol aparece entre nuvens altas, com mínima de 16 °C e máxima de 28 °C. Na terça-feira (30), o tempo segue firme e parcialmente ensolarado, oscilando entre 14 °C e 27 °C.

A quarta-feira (1º) terá redução da nebulosidade, com termômetros variando de 15 °C a 27 °C. Já na quinta-feira (2), o céu fica parcialmente nublado, e as temperaturas ficam mais amenas, entre 15 °C e 25 °C.

Na sexta-feira (3), o cenário muda: o dia será de céu encoberto, com máxima de apenas 23 °C e mínima de 15 °C. No sábado (4), a nebulosidade segue predominando, com variação de 16 °C a 25 °C.

Encerrando a semana, o domingo (5) promete tempo mais aberto, parcialmente ensolarado, com temperaturas estáveis entre 16 °C e 25 °C.

