Com o objetivo de aumentar o acesso à cultura e oferecer mais flexibilidade às instituições e aos visitantes, a Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) ampliou os horários disponíveis para as visitas mediadas.

Além dos horários já estabelecidos, de 9h30 e 14h, passam a ser oferecidas também as opções de 9h e 13h30.

A ampliação viabiliza o melhor atendimento ao público com diferentes rotinas escolares e institucionais e, também, busca garantir maior acesso ao programa educativo.

A diretora do Mapro, Ana Maria Werneck, também destaca: “A contribuição do Museu para a educação se manifesta por meio de sua atuação no campo da educação não formal, funcionando como um espaço complementar ao ensino tradicional. Essa ampliação das possibilidades educativas favorece a construção de saberes a partir da experiência, da interação e do contato dos alunos com o patrimônio cultural, promovendo uma aproximação efetiva entre o Museu e as instituições de ensino formal.”

Cada grupo de visitação pode conter até 50 participantes, incluindo acompanhantes e responsáveis. O agendamento deve ser realizado pelo e-mail maprocultural@pjf.mg.gov.br

Para organizar o fluxo de visitantes no Museu, agências de turismo e escolas também deverão agendar previamente visitas de grupos com mais de dez pessoas.

Outras informações:

(32) 3690-2200 ou (32) 3690-3653

