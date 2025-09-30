Na tarde desta segunda-feira, (29), um acidente envolvendo um caminhão ocorreu no Bairro Marumbi, em Juiz de Fora. De acordo com testemunhas, o veículo estava sendo descarregado em via pública quando a manete do freio de acionamento foi acionada acidentalmente. Isso fez com que o caminhão se movimentasse e descesse a rua desgovernado.

O motorista, que estava dentro do caminhão, percebeu que o veículo estava se movendo e tentou sair do local. Porém, no momento em que tentou escapar, ele foi prensado contra uma placa de sinalização, sendo atingido pelo próprio veículo. A vítima apresentava suspeita de fratura no tórax e foi imediatamente atendida pela equipe de resgate, sendo encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade.

Além disso, o caminhão não parou por aí. Após atingir o motorista, o veículo seguiu sua trajetória e colidiu contra a coluna de uma residência. A Defesa Civil foi acionada para verificar as condições estruturais do imóvel, garantindo que a segurança dos moradores fosse preservada. Felizmente, não havia ninguém na residência no momento da colisão.

Tags:

caminhão | Colisão | Desgovernado