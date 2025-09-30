Juiz de Fora passou a integrar oficialmente a rede internacional de Governos Locais para a Sustentabilidade (Iclei), que reúne mais de 2.500 cidades em 125 países. A assinatura de adesão foi realizada nessa segunda-feira (29).

Na sequência, foi lançado o Diagnóstico Participativo do Plano Municipal de Arborização Urbana, em workshop que também abordou o tema “COP 30 e planos de arborização urbana: realidades e soluções reais”. O encontro contou com a presença da pesquisadora da UFJF Valéria Costamalle, do gerente do Departamento de Gestão Ambiental, Matheus Rezende Silva, da arquiteta e urbanista da PJF Júlia Daibert, além de Thiago Grego.

Durante a cerimônia, a prefeita Margarida Salomão destacou que a adesão ao Iclei fortalece a agenda ambiental do município. “Criar uma cidade sustentável é um dos motores do nosso governo. Estamos engajados no Plano Municipal de Arborização, que será construído com participação popular. Outro eixo é o Lixo Zero, com coleta seletiva obrigatória e a usina de biometano para processar resíduos orgânicos, produzindo combustível alternativo para o transporte coletivo. Na medida em que nós aderimos a esta rede internacional, nós estamos fazendo esse movimento de dar ao nosso trabalho, a nossa militância, essa dimensão internacional para essa pauta".

A secretária de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Aline Junqueira, enfatizou os benefícios da adesão. “O Iclei dará visibilidade internacional ao compromisso de Juiz de Fora com sustentabilidade, clima e resiliência, além de possibilitar acesso a financiamentos junto a organismos internacionais. A rede também coordena o Plano Nacional de Arborização Urbana, que será apresentado na COP30.”

Representando o Iclei em Minas, Thiago Grego celebrou a parceria. “É um prazer ter Juiz de Fora na nossa rede. O objetivo é a troca e cooperação entre municípios, compartilhando iniciativas que podem ser replicadas e aperfeiçoadas em todo o mundo.”

Plano Municipal de Arborização Urbana

O plano vai estabelecer diretrizes e metas de arborização em Juiz de Fora, considerando ocupação do solo, espécies adequadas e soluções para ampliar a cobertura vegetal em áreas urbanas consolidadas, contribuindo para a adaptação às mudanças climáticas.

A população pode participar da construção coletiva do documento por meio de formulário disponível na consulta pública. O evento foi organizado pelas secretarias de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, e Desenvolvimento Urbano com Participação Popular. O wokshop de lançamento do plano contou com um público de quase cem pessoas, entre pesquisadores, consultores, lideranças comunitárias e servidores de órgãos públicos ligados ao meio ambiente.

