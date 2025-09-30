A Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora (SE/PJF) informou que o cadastramento e matrículas para o ano letivo de 2026 nas Instituições Parceiras que oferecem atendimento de Creche na Educação Infantil serão realizados entre a próxima segunda-feira (6) e sexta-feira, dia 24 de outubro, na Universidade Salgado de Oliveira - Universo, localizada na Avenida dos Andradas, nº 731 - Bairro Morro da Glória.

Podem participar do cadastramento para 2026 todas as crianças, nascidas e registradas, entre os dias 01/04/2022 e 24/10/2025, conforme edital publicado nos Atos do Governo.

O atendimento será organizado através de distribuição de senhas em dois turnos, totalizando, no máximo, 200 famílias por dia, nos seguintes horários:

8h às 11h - limite de 100 famílias

13h30 às 16h30 - limite de 100 famílias

Caso o número de senhas ultrapasse o limite estabelecido para o turno e/ou o dia, o responsável receberá, no momento do comparecimento, uma nova senha com data e horário agendados para a realização do cadastro.

A classificação para as vagas segue os critérios previstos em edital, considerando os documentos apresentados. Bebês e crianças que já estão matriculados não precisam realizar novo cadastro.

Confira a documentação necessária:

Original e cópia

Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade Nacional (CIN) da criança a ser cadastrada.

Somente original (serão aceitos também documentos digitais pelo gov.br);

Comprovante de residência (prioritariamente conta de luz, de até 4 meses);

Certidão de nascimento de todas as crianças e adolescentes da casa (0 a 17 anos);

Documento de identidade dos pais ou responsáveis (ou guia de acolhimento, quando for o caso);

Carteira de Trabalho e Previdência Social de todos os maiores de 18 anos;

Comprovante de renda atualizado (contracheque ou declaração de autônomo – Anexo I do edital);

Demonstrativo de Crédito de Benefício (DCB), caso receba aposentadoria, LOAS/BPC ou outro benefício;

Caso a família tenha algum dependente por doença, entregar laudo médico com o nome do cuidador da pessoa dependente (LOAS/BPC);

Comprovante de inscrição no Cadastro Único (para famílias inscritas);

Laudo médico com número do CID para crianças com deficiência ou neoplasia;

Declaração de matrícula de irmão(a) já matriculado(a) em creche parceira;

E e-mail pessoal para confirmação do cadastro.

Tags:

Matrícula