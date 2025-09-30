Em Juiz de Fora, alunos da rede municipal poderão estudar empreendedorismo, inovação e inteligência artificial como parte diversificada do currículo, de acordo com a Lei nº 15.190/2025 de autoria do vereador Dr. Marcelo Condé (AVANTE).

A norma quer preparar os estudantes para os desafios do século XXI, com ênfase na economia criativa, pensamento crítico e responsabilidade social.

A medida está em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que permite aos sistemas de ensino incorporar conteúdos suplementares de acordo com a realidade local. A Base Nacional Comum Curricular também estimula o desenvolvimento de competências empreendedoras e digitais, em especial no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio

O vereador defendeu que a medida “estimula nos estudantes criatividade, liderança, pensamento crítico, trabalho em equipe e resolução de problemas. A proposta prevê ainda estimular a educação financeira, a inovação tecnológica, o espírito de iniciativa e a compreensão de aspectos básicos de planejamento de negócios e cidadania econômica".



