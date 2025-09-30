Estão abertas as inscrições para o curso gratuito “Educação Financeira e Orçamento Familiar”, que acontece a partir desta segunda-feira (6) e nos dias 8,10,13 e 14 de outubro, das 18h30 às 20h30, na sede do Procon, localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, 992 – Centro, em Juiz de Fora.

São 50 vagas e os interessados devem se inscrever por meio de formulário on-line neste link até esta sexta-feira (3).

Segundo a Prefeitura, qualquer pessoa pode se inscrever no curso que tem como objetivo oferecer ferramentas práticas e conhecimentos essenciais para o controle do orçamento doméstico, planejamento financeiro futuro e uso consciente do dinheiro.

Leonardo Fortuna, especialista financeiro da Escola de Educação Financeira (EDCEF) do Procon e professor do curso, destacou que o principal objetivo é trazer a autonomia financeira para o consumidor, fazendo com que ele domine suas contas e saiba tomar boas decisões sobre como utilizar o seu dinheiro.

Durante as aulas, os participantes terão acesso a conteúdos sobre:

Finanças pessoais; consumo consciente; superendividamento; impactos dos financiamentos e taxas de juros; ferramentas para controle de orçamento e distribuição de despesas.

Ao final da formação, será emitido certificado com carga horária de 10 horas para os participantes que concluírem o curso.

Outras informações: (32) 2104-8702

