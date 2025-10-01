Um Vectra pegou fogo na Rua Carlos Herculano Couto, no Bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora, na noite desta terça-feira (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local constatou que populares já haviam controlado as chamas com extintores e uma mangueira.

Os militares realizaram o rescaldo para eliminar possíveis focos e garantir a segurança. Além do carro incendiado, outro veículo estacionado próximo e o toldo de um estabelecimento também foram danificados.

Não houve vítimas. As causas do incêndio não foram identificadas.

BR | Carro | Fogo