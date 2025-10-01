O ator e comediante Rodrigo Sant’Anna fará apresentação única do espetáculo “Atazanado” em Juiz de Fora, no dia 19 de outubro, às 19h, no Teatro Solar. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Central dos Eventos.

A peça reúne stand-up comedy e interpretações de personagens criados pelo humorista, como uma mãe rica às voltas com os filhos sem babá, um carnavalesco confuso, uma atendente que personifica um site de buscas e até um peru de Natal espirituoso.

Além dos personagens, Rodrigo compartilha histórias pessoais e situações cotidianas em tom de humor, misturando reflexões e comédia.