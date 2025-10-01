A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu cinco pessoas durante a operação Hybris, deflagrada nesta terça-feira (30/9) em Cataguases, Juiz de Fora e Rio Casca, na Zona da Mata. A ação teve como alvo uma associação criminosa envolvida no tráfico de drogas na região.

Conforme levantamentos, um dos investigados, de 31 anos, exercia função de liderança no fornecimento de entorpecentes para Cataguases, enquanto o irmão dele, de 36, atuava na distribuição direta. Ambos foram presos em Juiz de Fora, nos bairros Jardim Natal e Eldorado. Também na cidade, outro homem, de 27 anos, foi detido em flagrante em posse de significativa quantidade de maconha, crack e cocaína, no bairro Vila Esperança.

Em Rio Casca, foi localizado o quarto suspeito, de 27 anos, responsável pela logística da organização criminosa, assegurando a chegada dos entorpecentes à região. O último investigado, de 34 anos, foi preso em Cataguases.

Segundo o delegado Marcelo Manna, responsável pelas investigações, "o trabalho demonstrou a atuação organizada do grupo criminoso, que movimentava drogas entre diferentes cidades da Zona da Mata. A operação evidencia a efetividade da Polícia Civil no enfrentamento do tráfico e na proteção da sociedade".

Todos os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Coordenação e apoio

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil em Cataguases, com mandados expedidos pela Justiça Criminal do município. A ação contou com o apoio das Delegacias Regionais em Juiz de Fora e Leopoldina, além de equipes da Polícia Militar em Juiz de Fora e Rio Casca. Aproximadamente 30 policiais participaram da ação.

O nome da operação faz referência ao termo grego Hybris, que significa arrogância ou excesso de confiança, em alusão ao comportamento de um dos alvos que, segundo apurado, costumava exibir drogas em redes sociais e debochar da atuação policial.

