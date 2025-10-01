O Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora, recebeu 101 novos equipamentos para melhorar a infraestrutura e a qualidade do atendimento. A novidade faz parte de um processo de modernização contínuo iniciado no começo de 2025. Até o momento, mais de 170 novos equipamentos foram incorporados à unidade.

Entre os itens recém-adquiridos, estão 10 camas hospitalares, que aumentam a capacidade de atendimento do hospital. Além disso, foram adquiridas 50 escadinhas para pacientes com mobilidade reduzida, 16 poltronas para melhorar o conforto durante tratamentos ambulatoriais e 25 mesas de cabeceira para otimizar o espaço nos leitos.

O HPS, principal centro de urgência e emergência da cidade, registra uma média de 7.800 atendimentos mensais. Com 140 leitos e uma equipe de 620 profissionais, a unidade realiza cerca de 167 cirurgias e 491 procedimentos diversos por mês. Em 2024, o hospital superou a marca de 100 mil atendimentos de urgência.