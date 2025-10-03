A prefeita Margarida Salomão anunciou nesta quinta-feira (2) o início de uma consulta pública sobre o Novo Transporte Público de Juiz de Fora. A iniciativa visa ouvir a população sobre o novo modelo de transporte, que será implementado na cidade, e ficará disponível até o dia 2 de novembro por meio de uma plataforma no site da Prefeitura de Juiz de Fora .

Durante coletiva de imprensa, Margarida Salomão detalhou como o novo sistema funcionará. A principal mudança está na forma de cálculo do custo do transporte público, que será baseado na distância percorrida pelos ônibus, e não mais no número de passageiros transportados. Esse modelo, já adotado em outras cidades, promete maior eficiência e economia.

“O cálculo do transporte será como o dos aplicativos de mobilidade, como Uber e 99, onde o valor da viagem depende da distância percorrida e não do número de passageiros. Isso irá gerar mais justiça no valor pago e reduzirá os custos tanto para a Prefeitura quanto para os usuários”, explicou a prefeita.

Além disso, o novo sistema propõe uma reorganização das linhas de ônibus, atualmente estruturadas de forma deficiente para atender a uma cidade em constante expansão. A proposta inclui a criação de quatro tipos de linhas: expressas, centro-bairro, bairro e rurais, que serão interligadas por pontos de integração. Esse modelo visa reduzir a sobrecarga no Centro da cidade, aumentar a velocidade das viagens e otimizar o tempo de deslocamento.

Detalhes do Novo Modelo: O novo sistema será composto por:

Linhas Expressas: Operarão nos grandes corredores viários, ligando o Centro aos bairros de forma mais rápida, com desembarque exclusivo nos pontos de integração.

Linhas-Bairro: A partir dos pontos de integração, essas linhas levarão os passageiros aos bairros, com mais frequência e maior número de veículos.

Linhas Centro-Bairro: Atenderão os bairros próximos ao Centro, mantendo a estrutura atual de operação, mas com mais eficiência.

Linhas Rurais: Farão o trajeto até as comunidades rurais, com paradas no destino final, o que proporciona maior agilidade.

Integração entre as Linhas: O novo sistema será interligado, permitindo uma transição mais eficiente entre as linhas expressas e as linhas-bairro. Por exemplo, um passageiro poderá embarcar em uma linha expressa no Centro e, ao chegar no ponto de integração, seguir viagem em uma linha-bairro até seu destino final.

Expectativa de Resultados

Segundo especialistas, os novos trajetos e a reestruturação das linhas irão reduzir o tempo de viagem, mesmo considerando os intervalos nos pontos de integração. A proposta também visa aumentar a flexibilidade, permitindo ajustes nos horários e trajetos conforme a demanda.

A consulta pública aberta pela Prefeitura de Juiz de Fora permitirá que os cidadãos conheçam em detalhes o novo modelo e enviem suas sugestões até 2 de novembro. O objetivo é garantir que o novo sistema de transporte público atenda às necessidades reais da população e traga mais eficiência para o serviço. O próximo passo será a licitação para a concessão do novo transporte público, que terá metas rigorosas de qualidade e cumprimento dos horários.

Tags:

consulta | Passageiros | Transporte | Uber