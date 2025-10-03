Juiz de Fora (PJF) promove o 1º Encontro de Produtores Rurais da horticultura. O evento será realizado no dia 16 de outubro, em Vila Almeida, no Linhares, na propriedade do agricultor Edinho, das 14h às 17h. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link.

A programação terá oficina prática de uso de insetos benéficos para o controle das pragas agrícolas com o Professor da Embrapa milho e sorgo de Sete Lagoas, Ivan Cruz. Também haverá a oportunidade de tirar dúvidas sobre crédito rural, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e cooperativismo.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Agrário (SDA), Valdeane Cerqueira, “este evento é mais um passo na construção de uma agenda permanente de apoio ao produtor rural. Queremos proporcionar o conhecimento técnico e prático, novas tecnologias, as linhas de crédito e as oportunidades de cooperativismo para os nossos agricultores. Com a edição focada na horticultura, seguimos fortalecendo as diferentes frentes da produção rural, sempre em busca de mais desenvolvimento e melhores resultados para o nosso campo."

O encontro é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), juntamente com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG), a Embrapa, em parceria com Sinteac, Sicoob Coopemata e Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav).

