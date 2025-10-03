O Museu Mariano Procópio, da Prefeitura de Juiz de Fora, passa a oferecer visitas temáticas a partir deste sábado (4). As atividades serão realizadas todos os sábados de outubro, sempre às 14h, com duração de 30 minutos. O ponto de encontro é na entrada do prédio do museu.

Os encontros são gratuitos, sem necessidade de inscrição, e terão limite de até 25 participantes. Cada visita abordará um núcleo do acervo, com conteúdos históricos, artísticos e curiosidades.

Programação de outubro