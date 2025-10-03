Na próxima quarta-feira (8), às 14h, a Secretaria de Saúde (SS) promove o 1º Outubrinho Rosa, evento voltado à conscientização sobre saúde preventiva e prevenção do câncer na adolescência. A atividade, organizada pelo Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA), acontece na Rua São Sebastião, 772, 3º andar, é aberta ao público e não exige inscrição prévia.
A campanha tem como objetivo orientar crianças, adolescentes e famílias sobre hábitos saudáveis, sinais de alerta como nódulos mamários, dores pélvicas e lesões genitais, além de reforçar a importância da vacinação contra o HPV. A iniciativa conta com apoio do Departamento de Saúde Bucal (DSB) e da Faculdade de Enfermagem da UFJF (Facenf).
O Outubrinho Rosa foi instituído pela Lei 15.009/24, que ampliou o Outubro Rosa para incluir ações voltadas à saúde de meninas e adolescentes de até 15 anos, prevendo campanhas educativas e capacitação de profissionais do SUS.
Programação
- 14h: Abertura – Dr. Mauro Condé e enfermeira Clara Soares
- 14h10: Adolescência – Uma visão no cuidar – Larissa Fernandes Izidoro
- 14h30: Roda de conversa: conhecendo a lei do Outubrinho Rosa – alunos da Facenf/UFJF
- 14h45: Mitos e verdades na adolescência – Lucimar Souza
- 15h: Dinâmica de perguntas e respostas – profissionais DSMGCA/UFJF
- 15h15: Cuidando da higiene bucal – Drª Danielle de Almeida Pereira
- 15h30: Encerramento