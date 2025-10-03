A Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Acessibilidade da Câmara Municipal vai agendar uma audiência pública para discutir a nova licitação do transporte coletivo de Juiz de Fora. O debate terá como foco as mudanças anunciadas pela Prefeitura nessa quinta-feira (2), quando também foi aberta consulta pública para que a população opine sobre linhas, horários e estrutura da frota.

O presidente da comissão, vereador Tiago Bonecão (PSD), afirmou que a Câmara precisa avaliar com seriedade as propostas. “Vamos ouvir a população, os técnicos e todos os envolvidos, de forma transparente e democrática. Só depois emitiremos nosso parecer, sempre com o compromisso de analisar se as propostas realmente trarão melhorias”, disse.

O contrato atual com as empresas de ônibus se encerra em setembro. Segundo a prefeita Margarida Salomão (PT), o novo modelo prevê remuneração por quilômetro rodado — e não mais por passageiro —, para evitar superlotação. A reorganização do sistema inclui 263 linhas, divididas em quatro tipos: Expressas, Bairro a Bairro, Centro a Bairro e Rurais.

A nova frota terá idade média de até quatro anos e contará com ar-condicionado, Wi-Fi, recarga para celular e sistema antifadiga para motoristas. Serão contratados três modelos de ônibus, adequados à demanda de cada linha.

O valor de referência da licitação é de R$ 482 milhões por ano. Vencerá a empresa que oferecer o menor preço dentro das exigências. A expectativa da Prefeitura é assinar o contrato no início de 2026.

Margarida afirmou ainda que pretende manter a tarifa em R$ 3,75. Sobre o projeto de Tarifa Zero, disse que a administração estuda formas alternativas de financiamento.

Tags:

licitação | Transporte