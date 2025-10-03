A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio das secretarias de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp) e de Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Militar de Meio Ambiente, flagrou desmatamento e queimada em área da Represa Dr. João Penido, no Condomínio Marina da Remonta.

Durante a vistoria, foi identificado o uso de maquinário para retirada de vegetação nativa. O operador fugiu ao notar a fiscalização, mas o equipamento foi apreendido. O responsável pelas intervenções foi notificado a comparecer.

Em outro ponto da represa, também foi registrado desmatamento e uma queimada de grande proporção, constatados por meio de sobrevoo com drone. As multas para esse tipo de crime ambiental podem chegar a R$ 500 mil.

Tags:

Desmatamento | Represa