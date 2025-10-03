A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Saúde (SS), inicia na próxima segunda-feira (6) a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos. A ação segue a estratégia nacional do Ministério da Saúde e tem como objetivo atualizar a caderneta vacinal.
As salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atenderão de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, e aos sábados, das 8h às 11h. É necessário levar caderneta de vacinação, documento de identificação e cartão do SUS. Caso a caderneta não esteja disponível, a equipe avaliará a situação no local.
Serão oferecidos os seguintes imunizantes do Calendário Nacional: BCG, Dengue, Hepatite A e B, Pentavalente, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica 10, Meningocócica C e ACWY, Influenza, Covid-19, Febre amarela, Tríplice viral, DTP, Varicela e HPV.
A campanha inclui ainda o resgate vacinal, destinado a quem não completou ou não iniciou o esquema de vacinação, incluindo doses de HPV (15 a 19 anos), Tríplice viral (12 meses a 59 anos) e Febre amarela (9 meses a 59 anos).
A medida visa ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra doenças com risco à saúde pública.
Tags:
Campanha | Campanha de Multivacinação | vacinação