Na noite dessa sexta-feira (3), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atendeu a uma ocorrência no bairro Graminha, em Juiz de Fora, onde um caminhão caiu em uma ribanceira enquanto descarregava areia, de acordo com relatos de testemunhas.

Quando os militares chegaram ao local, o motorista já havia sido retirado do veículo por populares. Ele apresentava escoriações, traumatismo cranioencefálico (TCE) e suspeita de fratura no tórax. A vítima recebeu atendimento de primeiros socorros, foi imobilizada e encaminhada consciente ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os bombeiros realizaram uma varredura no entorno do caminhão, mas não foram encontradas outras vítimas.

