Neste domingo (5) a partir das 7 horas, acontece a Corrida de Rua da Polícia Militar. A largada será no 2º Batalhão da Polícia Militar localizado na Rua Tenente Luiz de Freitas, em Santa Terezinha. Os competidores ocuparão parte da via, que irá operar em meia pista. Serão necessárias alterações no trânsito para garantir a segurança dos participantes.

Na ponte Domingos Alves Pereira ("Ponte Vermelha") a faixa da direita será exclusiva para os corredores, enquanto as outras duas permanecerão liberadas para os veículos, uma no sentido Centro e outra no sentido Zona Norte. O trecho ficará totalmente interditado apenas no momento da largada, por cerca de 15 minutos.

Na Avenida Brasil, o bloqueio será restrito à pista de ônibus, com tráfego normal nas demais faixas. Já na Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte), uma faixa no sentido Zona Norte será bloqueada, no trecho entre o Viaduto Engenheiro Ramirez Mozzato Gonzalez (Viaduto da BD) e a Avenida Doutor Doardino Longo.

A orientação é que os condutores evitem a região e optem por rotas alternativas. A previsão é de que o trânsito seja totalmente liberado às 11 horas. Agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) irão atuar para garantir a organização do fluxo durante as interdições e a segurança dos condutores e competidores. Painéis de mensagens de trânsito serão utilizados para os alertas, assim como o aplicativo Waze. As linhas de ônibus que passam pelos locais seguirão itinerários alternativos durante os desvios.

