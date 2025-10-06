A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) apreendeu 735 itens durante a operação Comércio Legal, realizada nesta semana no Centro da cidade.

Entre os materiais recolhidos estavam 320 caixas de morango, 329 peças de roupa e 86 itens diversos, todos comercializados sem autorização em áreas públicas. De acordo com a legislação municipal, os vendedores que quiserem reaver os produtos devem protocolar o pedido no sistema Prefeitura Ágil em até 15 dias, além de pagar multa, taxa de apreensão e apresentar nota fiscal que comprove a propriedade.

Itens não reclamados dentro do prazo serão doados. Produtos perecíveis em boas condições são encaminhados imediatamente a instituições cadastradas, enquanto mercadorias de origem duvidosa ou impróprias para consumo são descartadas.

Tags:

Centro | fiscalização