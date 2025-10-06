Nesta semana, Juiz de Fora terá tempo variado, começando com calor e sol forte e terminando com chances de chuva e temperaturas mais amenas.

A segunda-feira (6) e a terça-feira (7) serão de céu aberto e calor intenso, com máximas de até 33 °C e mínimas em torno de 17 °C. Na quarta-feira (8), a temperatura cai, chegando a 24 °C, e o clima fica mais fresco e nublado.

Entre a quinta (9) e o sábado (11), há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre 16 °C e 25 °C nesse período.

No domingo (12), o sol volta e o calor retorna, com máxima próxima de 30 °C e mínima de 19 °C.

Tags:

Chuva | clima | Temperaturas