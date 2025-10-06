Um incêndio no Morro do Bom Pastor, em Juiz de Fora, mobilizou o Corpo de Bombeiros por volta das 22h deste domingo (5). Foram utilizados cerca de 10 mil litros de água no combate, que durou cerca de duas horas e meia. Durante a madrugada, houve uma nova ignição, controlada após mais uma hora de trabalho.

A área queimada é estimada em aproximadamente três hectares. Segundo os bombeiros, o combate foi dificultado pela baixa visibilidade noturna e pelo terreno acidentado. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.