Na manhã desse domingo (5) equipes da Fiscalização receberam denúncia de corte irregular de árvore no bairro Granbery e se deslocaram rapidamente. No local, foi constatada a remoção completa da copa de uma árvore centenária, em total desacordo com a autorização concedida, que previa apenas o controle de altura da copa.

Diante da irregularidade, os fiscais determinaram a imediata paralisação do serviço. Essa é uma infração gravissima e o responsável pela intervenção será autuado conforme a legislação vigente.

Tags:

árvore