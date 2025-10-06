Na noite de domingo (5), um atropelamento envolvendo um automóvel e um cavalo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU na Rua Joaquim Marques Coimbra, na região conhecida como “Corte de Pedra”, em Juiz de Fora.

De acordo com testemunhas, o cavalo teria disparado repentinamente, fazendo com que o cavaleiro perdesse o controle do animal e invadisse a pista contrária, colidindo com o veículo que seguia no sentido oposto. O trecho, caracterizado por ser estreito, não oferecia espaço para desvio, o que resultou na colisão.

No local, os bombeiros realizaram os primeiros socorros e estabilização da vítima, retirando o cavaleiro da zona de risco e encaminhando-o para um ponto seguro. Devido à agitação de populares e à necessidade de manter a segurança da operação, foi solicitado o apoio da Polícia Militar, que controlou a cena.

Após a avaliação inicial, a vítima, um homem de 47 anos, foi atendida pela equipe do SAMU, que assumiu o cuidado médico. O cavaleiro apresentava ferimentos graves, necessitando de intubação e suporte avançado da Unidade de Suporte Avançado.

Apesar da gravidade do acidente, os três ocupantes do automóvel não apresentaram ferimentos. O cavalo, que ainda estava com vida, foi deixado sob os cuidados de seu tutor, que não era o cavaleiro envolvido no acidente.

acidente | Atropelamento | BR | Homem | SAMU