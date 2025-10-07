Funalfa divulga a lista com os blocos que tiveram as inscrições homologadas para o próximo Carnaval. O processo foi realizado durante o mês de agosto, entre os dias 4 e 24. O intuito era reunir informações iniciais para o planejamento e organização do evento.
O preenchimento desse formulário, no entanto, não garante a autorização para a participação no Carnaval. Todas as propostas serão analisadas por uma comissão composta pela Funalfa, Polícia Militar e demais órgãos competentes.
Confira abaixo a lista com todos os blocos que fizeram o cadastro este ano:
- Acadêmicos do Baixo Centro
- Afoxé Filhos de Oyá
- Ao1golo
- As Garantidas do Vale Verde
- Bafo da Onça
- Banda Daki
- Banda do Ben
- Bazuka
- Blocão do Totó JF
- Bloco Afro Muvuka
- Bloco Balança Mas Não Cai
- Bloco Bem Bolado
- Bloco Bom Gosto
- Bloco Catavento
- Bloco Cê Chupa (Cerveja, Churrasco e Pagode)
- Bloco Charme Damata
- Bloco da Alô
- Bloco da Benemérita
- Bloco da Culture JF
- Bloco da Garizada
- Bloco da Helô
- Bloco da Papel
- Bloco da Rua Sem Saída
- Bloco da Sagres
- Bloco da Saúde
- Bloco da Sete
- Bloco das Charmosas
- Bloco das Cores
- Bloco das Samambaias
- Bloco de Zezinho
- Bloco do 8
- Bloco do Batom
- Bloco do Beco
- Bloco do Boi
- Bloco do Coveiro
- Bloco do Lalado
- Bloco do Mestre
- Bloco do Professor Guilherme
- Bloco do Santo
- Bloco do Servidor
- Bloco do Valle
- Bloco do Vovô Smurf
- Bloco dos Carteiros
- Bloco dos Dar Nela
- Bloco dos Xicleteiros
- Bloco É Huma e Tá
- Bloco Eu e Você
- Bloco Gaiola das Loucas
- Bloco Grajamaica
- Bloco Guerê Guerê
- Bloco Me Beija
- Bloco Mister Star
- Bloco na Melhor Hora
- Bloco Ninguém Vai
- Bloco Pintinho de Ouro
- Bloco Samba dos Amigos
- Bloco Santa Luzia Folia
- Bloco Tô no Vermelho
- Bloco Vai Quem Quer
- Capivara Endiabrada
- Carná Castelo
- Concentra Mas Não Sai
- Debochadas da Vila
- Djavanear
- E o Puf Puf? Nada!
- Filhas da Luta
- Gama Folia
- Ingoma
- Irmãos Metralha
- Linhares Folia
- Lixarte
- Loucomotiva
- Makoombloco
- Maracabloco
- Meu Concreto Tá Armado
- Muvukinha
- Não Mono Bloco
- Ninho do Urubu
- Os Parças
- Pagodão dos Clubes
- Parangolé Valvulado
- Paticumbum
- Pré-Carnaval do Moinho
- Recordar é Viver
- Resenha Bar
- Resenha do Luan
- Rosário Folia
- Rua de Praia
- Samba nas Alturas
- Santão Folia
- Se Fiz Não Lembro
- Só Love
- Unidos da Zona Sul
- Unidos do Bairro Floresta
- Unidos do Ripi do Bairro Ipiranga
- Unidos Pela Vida
- Vira Copo & Tira Gosto
- Xota Êfe