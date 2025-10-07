Funalfa divulga a lista com os blocos que tiveram as inscrições homologadas para o próximo Carnaval. O processo foi realizado durante o mês de agosto, entre os dias 4 e 24. O intuito era reunir informações iniciais para o planejamento e organização do evento.

O preenchimento desse formulário, no entanto, não garante a autorização para a participação no Carnaval. Todas as propostas serão analisadas por uma comissão composta pela Funalfa, Polícia Militar e demais órgãos competentes.

Confira abaixo a lista com todos os blocos que fizeram o cadastro este ano:

  1. Acadêmicos do Baixo Centro
  2. Afoxé Filhos de Oyá
  3. Ao1golo
  4. As Garantidas do Vale Verde
  5. Bafo da Onça
  6. Banda Daki
  7. Banda do Ben
  8. Bazuka
  9. Blocão do Totó JF
  10. Bloco Afro Muvuka
  11. Bloco Balança Mas Não Cai
  12. Bloco Bem Bolado
  13. Bloco Bom Gosto
  14. Bloco Catavento
  15. Bloco Cê Chupa (Cerveja, Churrasco e Pagode)
  16. Bloco Charme Damata
  17. Bloco da Alô
  18. Bloco da Benemérita
  19. Bloco da Culture JF
  20. Bloco da Garizada
  21. Bloco da Helô
  22. Bloco da Papel
  23. Bloco da Rua Sem Saída
  24. Bloco da Sagres
  25. Bloco da Saúde
  26. Bloco da Sete
  27. Bloco das Charmosas
  28. Bloco das Cores
  29. Bloco das Samambaias
  30. Bloco de Zezinho
  31. Bloco do 8
  32. Bloco do Batom
  33. Bloco do Beco
  34. Bloco do Boi
  35. Bloco do Coveiro
  36. Bloco do Lalado
  37. Bloco do Mestre
  38. Bloco do Professor Guilherme
  39. Bloco do Santo
  40. Bloco do Servidor
  41. Bloco do Valle
  42. Bloco do Vovô Smurf
  43. Bloco dos Carteiros
  44. Bloco dos Dar Nela
  45. Bloco dos Xicleteiros
  46. Bloco É Huma e Tá
  47. Bloco Eu e Você
  48. Bloco Gaiola das Loucas
  49. Bloco Grajamaica
  50. Bloco Guerê Guerê
  51. Bloco Me Beija
  52. Bloco Mister Star
  53. Bloco na Melhor Hora
  54. Bloco Ninguém Vai
  55. Bloco Pintinho de Ouro
  56. Bloco Samba dos Amigos
  57. Bloco Santa Luzia Folia
  58. Bloco Tô no Vermelho
  59. Bloco Vai Quem Quer
  60. Capivara Endiabrada
  61. Carná Castelo
  62. Concentra Mas Não Sai
  63. Debochadas da Vila
  64. Djavanear
  65. E o Puf Puf? Nada!
  66. Filhas da Luta
  67. Gama Folia
  68. Ingoma
  69. Irmãos Metralha
  70. Linhares Folia
  71. Lixarte
  72. Loucomotiva
  73. Makoombloco
  74. Maracabloco
  75. Meu Concreto Tá Armado
  76. Muvukinha
  77. Não Mono Bloco
  78. Ninho do Urubu
  79. Os Parças
  80. Pagodão dos Clubes
  81. Parangolé Valvulado
  82. Paticumbum
  83. Pré-Carnaval do Moinho
  84. Recordar é Viver
  85. Resenha Bar
  86. Resenha do Luan
  87. Rosário Folia
  88. Rua de Praia
  89. Samba nas Alturas
  90. Santão Folia
  91. Se Fiz Não Lembro
  92. Só Love
  93. Unidos da Zona Sul
  94. Unidos do Bairro Floresta
  95. Unidos do Ripi do Bairro Ipiranga
  96. Unidos Pela Vida
  97. Vira Copo & Tira Gosto
  98. Xota Êfe

Foto: PJF - Carnaval 2026

