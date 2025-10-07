Funalfa divulga a lista com os blocos que tiveram as inscrições homologadas para o próximo Carnaval. O processo foi realizado durante o mês de agosto, entre os dias 4 e 24. O intuito era reunir informações iniciais para o planejamento e organização do evento.

O preenchimento desse formulário, no entanto, não garante a autorização para a participação no Carnaval. Todas as propostas serão analisadas por uma comissão composta pela Funalfa, Polícia Militar e demais órgãos competentes.

Confira abaixo a lista com todos os blocos que fizeram o cadastro este ano:

Acadêmicos do Baixo Centro

Afoxé Filhos de Oyá

Ao1golo

As Garantidas do Vale Verde

Bafo da Onça

Banda Daki

Banda do Ben

Bazuka

Blocão do Totó JF

Bloco Afro Muvuka

Bloco Balança Mas Não Cai

Bloco Bem Bolado

Bloco Bom Gosto

Bloco Catavento

Bloco Cê Chupa (Cerveja, Churrasco e Pagode)

Bloco Charme Damata

Bloco da Alô

Bloco da Benemérita

Bloco da Culture JF

Bloco da Garizada

Bloco da Helô

Bloco da Papel

Bloco da Rua Sem Saída

Bloco da Sagres

Bloco da Saúde

Bloco da Sete

Bloco das Charmosas

Bloco das Cores

Bloco das Samambaias

Bloco de Zezinho

Bloco do 8

Bloco do Batom

Bloco do Beco

Bloco do Boi

Bloco do Coveiro

Bloco do Lalado

Bloco do Mestre

Bloco do Professor Guilherme

Bloco do Santo

Bloco do Servidor

Bloco do Valle

Bloco do Vovô Smurf

Bloco dos Carteiros

Bloco dos Dar Nela

Bloco dos Xicleteiros

Bloco É Huma e Tá

Bloco Eu e Você

Bloco Gaiola das Loucas

Bloco Grajamaica

Bloco Guerê Guerê

Bloco Me Beija

Bloco Mister Star

Bloco na Melhor Hora

Bloco Ninguém Vai

Bloco Pintinho de Ouro

Bloco Samba dos Amigos

Bloco Santa Luzia Folia

Bloco Tô no Vermelho

Bloco Vai Quem Quer

Capivara Endiabrada

Carná Castelo

Concentra Mas Não Sai

Debochadas da Vila Djavanear

E o Puf Puf? Nada!

Filhas da Luta

Gama Folia

Ingoma

Irmãos Metralha

Linhares Folia

Lixarte

Loucomotiva

Makoombloco

Maracabloco

Meu Concreto Tá Armado

Muvukinha

Não Mono Bloco

Ninho do Urubu

Os Parças

Pagodão dos Clubes

Parangolé Valvulado

Paticumbum

Pré-Carnaval do Moinho

Recordar é Viver

Resenha Bar

Resenha do Luan

Rosário Folia

Rua de Praia

Samba nas Alturas

Santão Folia

Se Fiz Não Lembro

Só Love

Unidos da Zona Sul

Unidos do Bairro Floresta

Unidos do Ripi do Bairro Ipiranga

Unidos Pela Vida

Vira Copo & Tira Gosto

Xota Êfe

Tags:

Bloco | Blocos | Carnaval