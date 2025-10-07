Foi divulgada a lista de candidaturas dos capoeiristas habilitados e inabilitados para o 2º Prêmio da Capoeira de Juiz de Fora, conforme prevê o edital de chamamento público nº 03/2025. Ao todo, foram 60 inscrições, sendo 35 habilitadas, 22 inabilitadas e 3 desclassificadas.

Inicia-se, agora, o período de pedidos de recursos. Os inscritos que quiserem fazer o requerimento terão até a próxima segunda-feira (13) para apresentá-lo no mesmo protocolo de inscrição, na plataforma Prefeitura Ágil.

Confira aqui a lista com o resultado atual do 2º Prêmio da Capoeira

O edital prevê um valor total de R$ 60 mil, distribuído em prêmios individuais no valor de R$ 3 mil. A seleção será feita por uma Comissão Permanente de Avaliação, formada por representantes da capoeira e da administração pública. Serão considerados critérios como experiência, contribuição sociocultural, abrangência de atuação, trabalho com populações em vulnerabilidade e protagonismo de mulheres.

O resultado final está previsto para o dia 13 de novembro de 2025.