A Funalfa publicou nesta terça-feira (7) o edital de chamamento público para as escolas de samba que participarão do Carnaval 2026. Para garantir a participação, as agremiações devem estar regularizadas juridicamente e documentalmente, sendo exigida a regularização de mais de 50% das escolas.

Os repasses serão de R$ 80 mil para cada escola do Grupo Especial (até sete escolas), R$ 32 mil para cada escola do Grupo de Acesso (até oito escolas) e R$ 8 mil para cada uma das três escolas mirins. Metade do valor será liberada em novembro, caso as exigências sejam cumpridas, e o restante será pago após a prestação de contas.

O anúncio ocorreu em coletiva na sede da Funalfa, com presença de representantes da fundação, das escolas, dos blocos, da imprensa e da Secretaria de Comunicação da Prefeitura. A fundação informou que 99 blocos já estão pré-credenciados para o evento, e a lista completa está disponível no site da Funalfa.

Segundo Nara Pinheiro, gerente do Departamento de Formação de Agentes Culturais e Produção, a antecipação das atividades desde maio visa organizar a programação com mais qualidade e tempo, incluindo reuniões com secretarias e forças de segurança para emissão de alvarás.

