Juiz de Fora embarca em uma missão oficial à China entre os dias 10 e 23 de outubro, com o objetivo de fortalecer as relações institucionais e econômicas entre a cidade e o país asiático. A comitiva será composta por empresários locais, pela prefeita Margarida Salomão (PT), e pelos vereadores Letícia Delgado (PT) e Marlon Siqueira (MDB), representantes da Casa Legislativa.

Para o Presidente da Câmara Municipal, vereador Zé Márcio – Garotinho (PDT), a participação do Legislativo nessa missão é uma oportunidade estratégica de promover o intercâmbio de experiências e soluções inovadoras que podem ser aplicadas em Juiz de Fora. “A presença da Câmara nessa missão, junto ao Executivo e aos empreendedores locais, é muito importante. Os vereadores Letícia Delgado e Marlon Siqueira terão a oportunidade de trazer para nosso legislativo experiências nas áreas de inovação, tecnologia e sustentabilidade, que certamente poderão ser aplicadas em benefício do nosso Legislativo e da nossa cidade”, afirmou.

Representação e Objetivos da Viagem

Letícia Delgado, vereadora e segunda secretária da Mesa Diretora, acredita que a missão sinaliza o compromisso de Juiz de Fora com o fortalecimento de novas parcerias. “A maioria dos integrantes da comitiva é formada por empresários locais, o que reforça o nosso propósito de buscar novas oportunidades para Juiz de Fora, seja em investimentos, comércio, transferência de tecnologia ou modelos inovadores de negócios”, destacou.

O vereador Marlon Siqueira, que integra as Comissões de Ciência, Tecnologia e Inovação, Indústria e Comércio e Turismo, também enxerga um grande potencial na missão. Para ele, as discussões relacionadas à economia chinesa podem contribuir para resolver desafios locais, como a geração de empregos qualificados e a elevação da média salarial na cidade. “Acredito que essa viagem à segunda maior potência econômica mundial pode ajudar a resolvermos problemas cruciais, como melhorar a oferta de empregos e a complexidade da nossa economia”, afirmou Siqueira.

Agenda de Atividades

Durante a missão, a comitiva participará de importantes encontros e eventos, com destaque para a visita ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), sediado em Shanghai. O NDB, também conhecido como Banco dos BRICS, financia projetos em países membros, o que pode abrir portas para investimentos e parcerias de longo prazo.

Outro ponto relevante da agenda será a visita à Feira de Cantão, em Guangzhou. Organizada pelo Ministério do Comércio chinês, a feira é um dos maiores eventos comerciais do mundo, reunindo compradores e vendedores de diversos setores. Lá, a comitiva terá a chance de conhecer as últimas inovações tecnológicas e tendências de negócios.

A agenda da comitiva inclui também um encontro em Pequim, onde os participantes visitarão o Parque Tecnológico da cidade e participarão de workshops com o apoio da ApexBrasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, com o intuito de estreitar laços comerciais e institucionais.

Em Yueyang, a missão culminará com a assinatura de um protocolo de cidades-irmãs, um passo importante na construção de relações diplomáticas e comerciais com o país asiático.

Cidades-Irmãs e Fortalecimento das Relações

A missão à China ocorre dois meses após a visita de Charles Andrew Tang, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC), a Juiz de Fora. Durante sua visita, Tang discutiu a possibilidade de estabelecer parcerias entre a cidade e cidades chinesas de porte médio, com a proposta de um acordo de cidades-irmãs, o que pode facilitar o intercâmbio em áreas como comércio, tecnologia e inovação.

Após a missão, os representantes da Câmara Municipal de Juiz de Fora apresentarão um relatório detalhado das atividades realizadas, reforçando o compromisso com a transparência e com a busca por iniciativas que tragam benefícios concretos para a população da cidade.

Expectativa de Resultados Positivos

A missão tem como principal objetivo não só ampliar as oportunidades de negócios, mas também posicionar Juiz de Fora como uma cidade aberta ao diálogo e à cooperação internacional, visando um futuro mais integrado ao mercado global, especialmente nas áreas de inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável. Com as parcerias prometidas, a expectativa é que a cidade ganhe novos horizontes econômicos e uma maior competitividade no cenário internacional.

Tags:

China | Inovação | Investimentos | negócios | Oportunidades