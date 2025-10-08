A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (08), a Operação Nacional Proteção Integral III, com o objetivo de combater crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes, especialmente os praticados pela internet. A operação, que ocorre simultaneamente em todos os estados brasileiros, conta com a colaboração das Polícias Civis de 16 unidades da federação e visa o cumprimento de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva.

Em Minas Gerais, a ação foi intensificada em várias cidades, incluindo Juiz de Fora, onde um mandado de busca e apreensão foi cumprido com prisão em flagrante. Além de Juiz de Fora, outras regiões de Minas também tiveram ações da PF, com destaque para Montes Claros, Varginha, Ipatinga, Uberaba, Governador Valadares e Divinópolis, onde foram realizados mandados de busca e apreensão e prisões em flagrante.

Resultados da Operação em Minas Gerais:

Juiz de Fora: 1 mandado de busca e apreensão cumprido com prisão em flagrante

Montes Claros: 1 MBA cumprido com prisão em flagrante

Varginha: 2 MBAs cumpridos

Ipatinga: 2 MBAs cumpridos com prisões em flagrante

Uberaba: 1 MBA cumprido com prisão em flagrante

Governador Valadares: 1 MBA cumprido com prisão em flagrante

Divinópolis: 1 MBA cumprido com prisão em flagrante

Em todo o Brasil, a operação resultou até o momento em 40 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e o resgate de duas vítimas (números em atualização). A Polícia Federal reforça a importância da colaboração entre forças de segurança e do envolvimento da sociedade na prevenção e combate a esses crimes, com a orientação de que pais e responsáveis acompanhem de perto o uso da internet por crianças e adolescentes, promovendo a conscientização sobre os riscos e como agir diante de situações inadequadas.

A ação de hoje é um desdobramento das edições anteriores da operação, realizadas em março e maio de 2025

