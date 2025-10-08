Juiz de Fora iniciou nesta quarta-feira (8) a participação na Operação Salus, uma ação nacional coordenada pelo Procon Nacional, em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe). A iniciativa tem como foco a fiscalização de bares e estabelecimentos que comercializam bebidas, com o objetivo de garantir a segurança do consumidor e prevenir riscos à saúde pública.

Durante as vistorias, as equipes verificam a regularidade da documentação dos estabelecimentos e dos produtos, além de conferirem sinais de falsificação ou adulteração. Em caso de suspeita, as bebidas são recolhidas e encaminhadas para análise em empresa parceira da PJF. Em Juiz de Fora, a operação é conduzida de forma integrada pela Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), Vigilância Sanitária, Procon Municipal, Demlurb e Guarda Municipal. A primeira etapa foi realizada às 15h desta quarta-feira, com ações simultâneas em oito regiões da cidade.

A Fiscalização de Juiz de Fora já vinha se preparando para situações envolvendo o uso de metanol em bebidas, desde as primeiras denúncias registradas em território nacional. A adesão à operação reforça e amplia o trabalho técnico já em curso, consolidando o compromisso de Juiz de Fora com a proteção da vida e a defesa do consumidor. Antes do início das ações, foi promovido um treinamento técnico com o Procon Nacional e a Abrabe, orientando os fiscais sobre os critérios de análise, como rótulos, lacres, coloração e condições dos líquidos, garantindo a padronização dos procedimentos em todo o país.

A Operação Salus continuará ao longo de todo o mês de outubro, com novas vistorias em bares e estabelecimentos de todas as regiões, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Juiz de Fora com a saúde pública, o consumo responsável e o funcionamento seguro do comércio local.

Tags:

Bebida | operação