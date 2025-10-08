A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8), em Juiz de Fora, a operação Lucas 12:2, em continuidade às investigações que apuram o sequestro, o cárcere privado e a tortura de um homem de 34 anos, ocorrido em agosto deste ano, na Zona da Mata mineira.

Coordenada pelas 5ª e 6ª Delegacias de Polícia Civil, a ação resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela Justiça, nos bairros Vila Ideal, Vila Ozanan, Furtado de Menezes e Lourdes.

Durante os trabalhos, foram apreendidos aparelhos celulares, eletrônicos e peças de roupa que teriam sido utilizadas por um dos suspeitos no dia do crime. Também foram identificados indícios de que os investigados vinham se desfazendo de bens pessoais para financiar a fuga e dificultar a atuação policial.

Investigações

A operação é um desdobramento da prisão em flagrante de um homem de 45 anos, ocorrida em agosto. Na ocasião, a vítima, moradora do bairro Linhares, foi agredida com socos, chutes e golpes de capacete antes de ser colocada à força no interior de um veículo. Desde então, permanece desaparecida. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e circularam amplamente nas redes sociais do município.

As apurações indicam que o sequestro possa ter evoluído para homicídio e ocultação de cadáver, hipótese que constitui uma das principais linhas de investigação conduzidas pela equipe policial.

Segundo a delegada Bianca Mondaini, "há elementos que indicam que os investigados se uniram com o propósito de punir a vítima pelo suposto furto de uma motocicleta, praticando graves violações à sua integridade física e à sua liberdade".

Atualmente, quatro suspeitos estão foragidos, com mandados de prisão em aberto, uma mulher de 26 anos e três homens de 22, 39 e 43 anos.

Operação Lucas 12:2

O nome da operação faz referência ao versículo bíblico Lucas 12:2: "Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido." A citação simboliza o trabalho investigativo da Polícia Civil na revelação dos fatos ocultos e na busca pela verdade, em um caso marcado pela violência e pela tentativa de ocultação de provas.

Tags:

operação | Polícia