A Cesama realiza nesta quinta-feira (9), dois serviços que podem afetar o abastecimento de água em bairros da Cidade Alta.

Um dos trabalhos ocorre na Rua Dimas Bergo Xisto, no condomínio Colinas de São Pedro, onde será feita uma interligação de rede. Para isso, a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Colinas de São Pedro será paralisada das 8h às 14h, podendo comprometer o fornecimento no condomínio e em parte do bairro São Pedro.

Outro serviço será a manutenção da Válvula Reguladora de Pressão (VRP) Portuguesa. O registro do sistema ficará fechado das 9h às 12h, o que pode afetar o abastecimento no Parque Residencial Lajinha, Granjas do Bosque e parte do bairro Aeroporto.

