Na noite de quarta-feira (8), o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora controlou um incêndio em vegetação na Rua Joaquim Batista de Oliveira, no Bairro Granjas Betânia. As chamas atingiram cerca de cinco hectares de mata no Campo de Instrução do Exército Brasileiro, área de amortecimento da APA da Mata do Krambeck, próxima a residências.

Sete militares atuaram no combate utilizando técnicas diretas e indiretas. O terreno íngreme e de difícil acesso dificultou o trabalho das equipes. Após a extinção do fogo, foram identificados pequenos focos isolados, sem risco de propagação.

Tags:

incêndio