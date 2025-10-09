De 10 a 12 de outubro, o Mercado Municipal de Juiz de Fora recebe a 3ª edição da Festa D’Itália, com entrada gratuita. O evento celebra a cultura, a gastronomia e as tradições italianas, reunindo famílias e amigos para vivenciar sabores típicos, vinhos, massas, cafés, doces e produtos artesanais.

A programação inclui apresentações culturais e musicais, como o Grupo de Dança Folclórica Italiana Tarantolato, a Orquestra de Cordas Ars Brasilis e os corais Vox Uomini e Itália Tra Noi. Outras intervenções artísticas também farão parte da festa, que destaca a contribuição dos imigrantes italianos para a cidade.

O evento acontece na sexta-feira, das 18h às 22h, e no sábado e domingo, das 11h às 21h, com o apoio da Secretaria de Turismo e do Mercado Municipal.