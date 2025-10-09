O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) de Juiz de Fora publicou nesta quinta-feira (9), a primeira lista de convocação de Operadores de Máquina I de 2025. Os candidatos do edital nº 002/2025, destinados à contratação de Operador de Máquinas I, devem comparecer na Sede Administrativa do Demlurb, no Setor de Biometria, localizado na Avenida Francisco Valadares, nº 1.000, no bairro Vila Ideal, para receber as orientações quanto à realização dos exames médicos admissionais nas datas e horários agendados no ato de convocação.

A não apresentação do candidato convocado, no dia e/ou horário marcado, motivará a sua eliminação, não havendo segunda chamada.



Conforme previsto no Edital 002/2025, como preceitua a Lei 8112/90 (Artigo 5º, § 2º) e a Constituição Federal de 1988 (Artigo 37, inciso VIII), 20% do quantitativo das reservas de vagas foram destinados às pessoas portadoras de deficiência compatível com o exercício do cargo, sendo certo que acaso não preenchidas as vagas poderão ser destinadas à ampla concorrência.

Confira a lista de convocação clicando aqui.

