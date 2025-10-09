Juiz de Fora divulgou nesta quinta-feira (9) o balanço das ações da Operação Salus, realizada na quarta-feira (8) em diferentes regiões da cidade. A iniciativa faz parte de uma ação nacional coordenada pelos Procons estaduais, em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), com o objetivo de coibir a adulteração e a comercialização irregular de bebidas alcoólicas no país.

Ao todo, 33 estabelecimentos foram vistoriados. A operação resultou na apreensão e inutilização de mais de 933 litros de bebidas alcoólicas sem procedência, vencidas ou com irregularidades em rótulos e envases incluindo ausência de informações obrigatórias de origem e lote ou divergência em relação ao padrão de fábrica. Também foram apreendidos 170 quilos de carnes variadas fora dos padrões sanitários, além de 980 quilos de alimentos impróprios para consumo, 230 potes de alimentos diversos sem identificação e 22 litros de álcool etílico. Parte das bebidas foi encaminhada para análise laboratorial, e o restante, assim como os alimentos irregulares, foi inutilizado no local.

Fiscalização rigorosa e interdições

Durante a operação, foram emitidos 25 autos de notificação, 16 autos de apreensão, 13 autos de infração, 3 autos de interdição, além de 15 termos de intimação da Vigilância Sanitária e 4 termos de intimação para regularização de alvará.

Três estabelecimentos foram interditados:

Um por manipular produtos cárneos sem licenciamento e em condições inadequadas;

Outro por falta de condições higiênico-sanitárias para comercialização de alimentos;

E o terceiro teve interdição parcial da área de manipulação.

Entre as bebidas apreendidas, foram encontrados dois tonéis com líquido análogo à cachaça (20 litros), 25 litros de cachaça sem procedência e 157 unidades de cachaça sem informações de lote e envase, totalizando aproximadamente 78,5 litros. Todo o material foi descartado no local.

Ação integrada de fiscalização

A Operação Salus em Juiz de Fora foi realizada de forma integrada com equipes da Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), Vigilância Sanitária, Procon, Guarda Municipal e Demlurb.

A Prefeitura reforça que a população pode contribuir com o enfrentamento dessas práticas por meio de denúncias sobre a venda de bebidas adulteradas ou produtos alimentícios fora das normas pelo WhatsApp (32) 3690-7984.

