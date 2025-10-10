A Câmara da Mulher Empreendedora de Juiz de Fora promove, na próxima quinta-feira (16), às 18h30, um encontro sobre finanças e tributos voltado para mulheres empreendedoras. O evento será realizado na sede da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora (ACE-JF) e contará com a participação da contadora e especialista em tributos Valéria Pestana.

Com o tema “Cenário Tributário em Transformação: Impacto para Empreendedoras”, a conversa tem como objetivo simplificar a linguagem contábil e orientar empresárias sobre boas práticas de gestão financeira.

Durante o bate-papo, Valéria Pestana vai apresentar orientações práticas sobre emissão de nota fiscal, tipos de impostos, mudanças no Simples Nacional e estratégias para controle de entradas e saídas. Ela também destacará os principais erros que geram multas e dará dicas para evitá-los com organização e informação.















