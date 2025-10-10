Nesta sexta-feira (10), o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) convocou mais nove operadores de máquina classificados para a realização da prova prática, de caráter eliminatório. A lista de chamamento refere-se ao Processo Seletivo Simplificado 002/2025.

Os candidatos convocados deverão comparecer no dia 14 de outubro às 9h, na Secretaria de Obras, localizada na Rua Osório de Almeida nº 689, no Poço Rico, pontualmente, sob pena de eliminação. Na ocasião, os candidatos deverão ainda apresentar a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos termos do edital.

O resultado final da prova prática e convocação para os exames admissionais, em data e horários a serem definidos pelo Demlurb, será disponibilizado no site da instituição: www.demlurb.pjf.mg.gov.br .



Confira a lista de convocação clicando aqui.

