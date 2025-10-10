A Comissão da Pessoa Idosa se reuniu, na última quarta-feira (8) para discutir como melhorar o acesso das pessoas idosas às atividades culturais em Juiz de Fora. O encontro foi conduzido pelo vereador Julinho Rossignoli (PP) e contou com a participação de Rogério Freitas, diretor-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). A reunião teve como foco as ações que garantem mais espaço para o público da terceira idade, tanto como consumidores quanto produtores culturais.

Rogério Freitas destacou algumas iniciativas já em andamento, como a exposição Gerações 3, realizada no Mercado Municipal, que reúne artistas de várias faixas etárias, dos 20 aos 60 anos ou mais. “A ideia é promover o encontro de gerações. O amadurecimento artístico acontece ao longo do tempo e queremos que nossas ações reflitam isso”, disse Freitas.

Outro ponto levantado durante o encontro foi a proposta de garantir 5% dos recursos de editais culturais para projetos realizados por pessoas com mais de 60 anos. O objetivo é priorizar produções que envolvam, preferencialmente, mais artistas idosos. Anderson Heredia, membro da comissão, explicou que, em projetos como livros ou exposições, se houver uma proposta com a participação de mais autores idosos, ela deve ter mais chances de ser apoiada.

Também foram discutidos problemas como o desrespeito às leis municipais e a falta de integração entre as secretarias da cidade para otimizar as iniciativas voltadas para a melhor idade. Para Rossignoli, é necessário melhorar a articulação entre as diferentes áreas para garantir que as ações culturais cheguem de fato ao público idoso.

Rogério Freitas, por sua vez, ressaltou que a Funalfa tem buscado alternativas para viabilizar esses projetos, como a mobilização do setor empresarial. “Muita gente não sabe que pode destinar parte do Imposto de Renda para a cultura. Se conseguirmos sensibilizar mais empresários para isso, a quantidade de ações culturais em Juiz de Fora pode crescer significativamente”, afirmou.

Outra novidade apresentada foi a reabertura do cinema do Alameda, com uma proposta mais acessível, voltada para escolas e pessoas idosas. O objetivo é proporcionar mais opções culturais para esse público, com uma programação diversificada e mais inclusiva.

A reunião da Comissão da Pessoa Idosa trouxe à tona a importância de criar políticas públicas que considerem as necessidades culturais das pessoas idosas e busquem, de maneira concreta, garantir a participação ativa dessa faixa etária na vida cultural da cidade.