A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta sexta-feira (10) uma nota em que lamenta profundamente o episódio ocorrido nesta sexta-feira, na unidade do Pam Marechal, onde uma servidora do DIGA (Departamento de Informações e Gestão de Atendimento) foi agredida durante o atendimento ao público.

De acordo com relatos de funcionários presentes no momento, o incidente teve início quando uma usuária, em um momento de ansiedade para obter informações sobre um exame, solicitou à atendente uma explicação técnica sobre o resultado. No entanto, a atendente informou que não poderia fornecer esse tipo de explicação, pois não faz parte das atribuições do setor, uma vez que os servidores não possuem formação para interpretar resultados médicos.

Diante da negativa, a usuária se exaltou, danificando parte do mobiliário do guichê. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e controlou a situação. A Prefeitura informou que já estão sendo tomadas as medidas cabíveis.

"A Prefeitura de Juiz de Fora manifesta solidariedade à servidora agredida e reforça o pedido de respeito e paciência por parte da população durante os atendimentos nos serviços públicos. Os profissionais que atuam nas unidades municipais estão disponíveis para atender a população de forma eficiente e respeitosa, dentro dos limites de suas funções e responsabilidades".



