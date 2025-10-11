Neste fim de semana, o trânsito em Juiz de Fora passará por alterações temporárias em diversos pontos da cidade devido à Corrida do Santa Cruz Shopping, às celebrações do Dia das Crianças e às procissões em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

No domingo (12), a Corrida do Santa Cruz Shopping será realizada a partir das 7h, com largada no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. O percurso inclui ruas e avenidas do bairro Aeroporto, como Dirceu F. Barbosa, José Apolônio dos Reis, Liduino Vieira dos Reis, Roberto Campos de Andrade, Eugênio do Nascimento e Prefeito Mello Reis. A previsão é de liberação total das vias às 11h. Linhas de ônibus que atendem à região — 500, 510, 515, 537 e 539 — poderão ter alterações.

Também no domingo, das 9h às 16h, ocorre a Rua de Brincar Especial – Dia das Crianças, no Parque Municipal. A Rua Otília de Souza Leal funcionará em mão única (sentido Centro–Bairro), e as linhas 520 e 531 terão itinerários modificados. Agentes da SMU estarão no local orientando o trânsito, e haverá reforço na frota de ônibus.

A 29ª Procissão dos Motociclistas, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, será realizada na Avenida Barão do Rio Branco, com concentração às 9h e saída às 10h45. O trajeto segue até a Catedral Metropolitana, com previsão de liberação total da via às 11h30.

