A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, anunciou nesta sexta-feira (10), a aprovação dos projetos de macrodrenagem e esgotamento sanitário do córrego de Santa Luzia. A medida marca o início do processo para contratação das obras, que terão consulta pública aberta até o fim de outubro.

O investimento total ultrapassa R$ 160 milhões e prevê três etapas principais: construção de um reservatório subterrâneo no bairro Teixeiras, com 11 metros de profundidade e capacidade para cerca de 50 mil m³ de água; recanalização de 2,2 km do córrego em Santa Luzia, com ampliação da calha de 5 para 8 metros; e contenção das margens na região do Graminha.

A obra contará também com a implantação de um sistema coletor de esgoto em parceria com a Cesama, retirando o despejo irregular do córrego. No trecho do Graminha, serão 600 metros de canalização em gabião, aumentando a vazão e reduzindo o risco de alagamentos.

Segundo a prefeita, o projeto é uma demanda antiga da comunidade e foi viabilizado com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. O secretário de Governo, Ronaldo Pinto Junior, informou que a consulta pública antecederá a licitação, prevista ainda para este mês.

O projeto integra o pacote de obras do PAC em Juiz de Fora, que destina R$ 356 milhões para intervenções de macrodrenagem e esgotamento sanitário nas bacias dos córregos Ipiranga, São Pedro e Humaitá.







Tags:

Drenagem | Investimento | Obras | saneamento