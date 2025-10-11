Na manhã deste sábado (11), um acidente envolvendo três veículos, um Corsa Classic, um táxi e um Palio, deixou quatro pessoas feridas na Estrada Engenheiro Gentil Forn, no bairro São Pedro, em Juiz de Fora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Palio descia a via em direção ao Centro quando colidiu com o Corsa e, em seguida, atingiu o táxi. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

As quatro vítimas, duas mulheres e dois homens, estavam conscientes e orientadas. O motorista do táxi apresentou suspeita de fratura na clavícula e dores no peito, enquanto a passageira sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE). A condutora do Palio teve escoriações leves e o motorista do Corsa recusou atendimento após sofrer um pequeno corte na cabeça.

O Samu realizou o socorro e encaminhou as vítimas para atendimento médico. A Polícia Militar interditou a via nos dois sentidos durante o trabalho das equipes.

Os bombeiros também desligaram as baterias dos veículos e aplicaram serragem na pista devido ao vazamento de óleo, para evitar novos acidentes.

Tags:

acidente | BR | Ferido | Feridos | TREs | Veículos