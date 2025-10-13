Uma mulher de 21 anos ficou ferida após uma batida entre um carro e uma motocicleta na tarde deste sábado (12), na esquina das ruas Fernando Lobo e Santo Antônio, no Centro de Juiz de Fora.

De acordo com informações do Samu, a vítima apresentava fratura exposta de tíbia, possível fratura no tornozelo direito, hematoma na região frontal esquerda da cabeça e escoriações nos membros superiores, mas estava consciente e com os movimentos preservados.

Ela recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada para o HPS para avaliação médica e possível cirurgia.

